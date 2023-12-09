منطقة الغربية الأزهرية: تنظيم يوم رياضى في "كرة السرعة"

أقيم اليوم الخميس فعاليات اليوم الرياضى، بمعهد توكل الابتدائى النموذجي بنين بطنطا، في كرة السرعة للمرة الأولى بالمعاهد الأزهرية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ومنطقة الغربية الأزهرية بالتعاون مع منطقة الغربية لكرة السرعة.

وحضر اليوم الرياضى لكرة السرعة الدكتور محمد النشرتى، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد صبحى القديم، رئيس منطقة الغربية لكرة السرعة ومسئول المسابقات والأنشطة الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد ابو سعيد، عميد معهد توكل الابتدائى النموذجي بنين بطنطا.

كما أقيم اليوم بحضور الأستاذ أحمد رضوان، موجه أول التربية الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، والأعضاء الفنيين بمكتب التربية الرياضية: وليد أحمد رجب، و شيماء محمود عبدالنبي،و مروة محمد مدين، و محمد شوقى موجه أول التربية الرياضية بإدارة طنطا.

ونالت فعاليات اليوم الرياضى إعجاب الطلاب برياضة كرة السرعة لكونها لعبة مصرية تساعد على التركيز والانتباه وتنمية سرعة رد الفعل، وتم تسليم شهادات تقدير للطلاب المتميزين فى رياضة كرة السرعة.