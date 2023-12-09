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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد للتعاقد على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31/3/2024.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها وآخرها المنشور بالجرائد الرسمية بتاريخ 3/1/2023، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.

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