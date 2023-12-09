آخر موعد للتعاقد على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31/3/2024.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها وآخرها المنشور بالجرائد الرسمية بتاريخ 3/1/2023، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.