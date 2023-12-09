أشرف صبحي يتابع نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والذى يضم فى عضويته 13 اتحادا نوعيا، والذي عقد اليوم السبت، بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

وتضمن جدول أعمال مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية رقم (٦) عدد من النقاط اهمها (اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٤، مناقشة أنشطة أجازة نصف العام، عرض أنشطة الاتحادات النوعية خلال الفترة الماضية، وعرض خطة نشاط اتحاد الاتحادات، وتنظيم احتفالية عيد الشرطة والاولمبياد النوعى المصرى في الاسماعيلية، اعتماد الموقف المالي).

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الاتحادات النوعية في تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية، مؤكداً على جهود الوزارة في تحقيقة رؤية الدولة المصرية في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية والمنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠، في عضويته "١٣" اتحاداً نوعياً، وهي: اتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، الاتحاد الرياضي للجامعات، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية".



