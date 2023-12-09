التغييرات الغذائية تقليل نسبة الكوليسترول.. أهم الأعراض

وفقا لطبيب القلب فاديم زاكييف، في بعض الحالات يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في تقليل نسبة الكوليسترول دون الحاجة إلى تناول الأدوية.

وقال طبيب القلب زاكييف، في حديثه مع Gazeta.Ru، أنه في بعض الأحيان يمكنك تغيير نظامك الغذائي لتقليل نسبة الكوليسترول، وبالنسبة للعلاج الدوائي، يتم استخدام الستاتينات والإزيتيميب ومثبطات PCSK9 والإنكليسيران ومع ذلك، يتم دائمًا إضافة العلاج الدوائي إلى النظام الغذائي، مشيرًا إلى أن بعض المرضى لا يمكن علاجهم إلا بتغيير النظام الغذائي.

وتناول الطعام وفق حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية DASH فعال في المساعدة على خفض مستويات الكولسترول المرتفعة، وهناك قاعدة أدلة تثبت هذه الفعالية.

وهذا يعني الحد الأقصى من تجنب الدهون الحيوانية، ويجب عليك إضافة الخضار والفواكه والمكسرات والزيوت النباتية، وفي المقام الأول زيت الزيتون، والأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي.

ما هي الأطعمة التي لا ينبغي تضمينها في النظام الغذائي إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول؟

ينصح الأطباء بالتقليل أو التخلص من الأطعمة الدهنية التالية:

- لحم دسم

- منتجات اللحوم المصنعة، بما في ذلك النقانق والفطائر

- الزبدة، السمن

- جبنه

- الكريمة والقشدة الحامضة والآيس كريم

- الشوكولاتة والحلويات الصناعية

لماذا يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول؟

عادة، يرتبط ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ارتباطًا وثيقًا بعوامل نمط الحياة مثل تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ، أو زيادة الوزن، أو التدخين أو شرب الكثير من الكحول.

علامات ارتفاع الكولسترول :

ألم في الساقين عند الجري والمشي

بقع صفراء ورواسب تحت الجلد (الأورام الصفراء، الأورام الصفراء)

ألم في منطقة القلب أثناء الإجهاد البدني أو العاطفي

ضيق التنفس

الضعف المفاجئ والتعب

ضعف في الساقين، وبرودة الأطراف