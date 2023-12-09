انطلاق أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس في متابعة سير تصويت ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 بالداخل، والمقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري مع توافر كل التيسيرات لهم.

الغرفة تتواصل في عملها مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

وأكدت المشرف العام على المجلس، أنه من اليوم وحتى بدء عملية الاقتراع يوم الأحد تواصل الغرفة التجهيزات النهائية المتعلقة بأعمالها والإعلان عنها والمتمثلة في تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم.

انطلاق أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة لمتابعة الإنتخابات الرئاسية 2024

كما تعمل الغرفة وخلال عملها في تلقي استفسارات ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول على الرقم المخصص لذلك 01117170880 وتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس واستقبال الاستفسارات والشكاوى أيضاً من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT ؛ وذلك تيسيرًا على مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة المشاركة في العملية الانتخابية والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.

انطلاق أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة لمتابعة الإنتخابات الرئاسية 2024

كذلك قيام الغرفة بمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 150 متابع من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 5 الآف من متابعي المنظمات التي صدر لها تصاريح بالمتابعة على مستوى الجمهورية، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوافر سبل الاتاحة المقررة لهم.

انطلاق أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة لمتابعة الإنتخابات الرئاسية 2024

توفير مترجمين للغة الإشارة للرد على استفسارات أصحاب الإعاقات السمعية من خلال خدمة الفيديو كول

وأشارت المشرف العام على القومي للإعاقة في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن غرفة عمليات المجلس القومي لذوي الإعاقة تواصل المتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.

انطلاق أعمال غرفة عمليات القومي للإعاقة لمتابعة الإنتخابات الرئاسية 2024

وقالت د. إيمان كريم، أن غرفة العمليات تضم في تشكيلها كل الإدارات الخاصة بالمجلس ومنها إدارة الإعلام والمتابعة الميدانية وخدمة المواطنين والتعاون الدولي وترجمة الإشارة وإدارة المشاركة السياسية والمكتب الفني للمشرف العام والجميع يعمل في تناغم كامل للخروج بأفضل نتيجة في عملية متابعة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الانتخابات الرئاسية 2024.