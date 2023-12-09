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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس "كوب 28" يبحث مع النمسا وأيرلندا الحلول المناخية

رئيس مؤتمر الأطراف
رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سلطان الجابر

التقى رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سلطان الجابر بوزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج؛ لبحث الحاجة إلى نتائج متوازنة وعادلة في المؤتمر والتي ستساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

كما اجتمع الجابر - على هامش "يوم الطبيعة" ضمن فعاليات "كوب 28 بدبي - مع إيمون رايان، وزير النقل والمناخ والبيئة والاتصالات الأيرلندي؛ لمناقشة أهمية تسريع الحلول المناخية وسد الفجوة حتى عام 2030، والحفاظ على هدف الوصول إلى درجة حرارة 1.5 مئوية. بحسب ما جاء على صحفة المؤتمر الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقا).

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