رئيس "كوب 28" يبحث مع النمسا وأيرلندا الحلول المناخية

التقى رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سلطان الجابر بوزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج؛ لبحث الحاجة إلى نتائج متوازنة وعادلة في المؤتمر والتي ستساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

كما اجتمع الجابر - على هامش "يوم الطبيعة" ضمن فعاليات "كوب 28 بدبي - مع إيمون رايان، وزير النقل والمناخ والبيئة والاتصالات الأيرلندي؛ لمناقشة أهمية تسريع الحلول المناخية وسد الفجوة حتى عام 2030، والحفاظ على هدف الوصول إلى درجة حرارة 1.5 مئوية. بحسب ما جاء على صحفة المؤتمر الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقا).