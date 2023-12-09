رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو منتسبيها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024

شارك في صياغة المستقبل..

دعا رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم السبت "منسوبي الجامعة، وجموع الشعب المصري الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون والمقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع، لتعبرَ الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه.

أكد دسوقي، ضرورة المشاركة الفعالة، والتصويت في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن، في إطار من الديمقراطية الكاملة، وأن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والحفاظ على أمنها وسلمها.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية و علي الجميع أن يكون علي مستوي المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم، مشيراً إلى أن المشاركة الانتخابية الإيجابية لها تأثير مباشرة في اختيار وبناء محددات المستقبل خصوصا طلاب الجامعات وفئة الشباب التي لا بد من مشاركتهم في هذا الاستحقاق المهم.

ونوه إلى أن الجامعة نظمت عددا كبيرا من ندوات التوعية داخل الحرم الجامعي، من أجل تأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التزام وواجب وطني.