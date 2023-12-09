أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) في منتصف التعاملات، اليوم السبت 9 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2902 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات خلال، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2785 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3182 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2917 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2387 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1856 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1591 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1193 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22280 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2006 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت 9 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.67 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.53 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 181.26 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.98 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,516.88 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,520.63 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.84 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 634.39 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,256.70 ريال سعودي.