الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة ينخفض والأوقية تفقد 1295 جنيها الآن

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

سعر السبيكة الذهب.. تراجع سعر السبيكة الذهب خلال نهاية تعاملات الصاغة اليوم الجمعة، بآخر تحديث لـ المعدن الأصفر، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب بمنتصف التعاملات، وسجل عيار 24 سعر 3189 جنيها، وهو العيار الخاص بسعر السبيكة الذهب، وشهد سعر الأونصة تراجعًا في ختام تعاملات الجمعة بقيمة 1295 ، وذلك قبل اجتماع البنك المركزى لبحث سعر الفائدة الشهر الجاري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار سبيكة الذهب والمعدن الاصفر اليوم الجمعة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على ساحة السلع، لاسيما المعدن الاصفر الذي يهتم به أغلب متابعي الوفد والشعب المصري، حيث يُعد من أهم الاتجاهات للاستثمار الامن بعد العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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سعر الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة

سبيكة الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3506 جنيهًا دون مصنعية

 

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8368 جنيهات

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16577 جنيها

 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 32772 جنيهات

 

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65098 جنيهًا

 

سعر أونصة الذهب 96833 جنيهات بتراجع قدره 1295 جنيها

 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 161630 جنيهًا

 

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 322622 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب

22320 جنيها

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