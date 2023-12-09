عاجل.. مفاجأة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب، اليوم السبت، في محلات الصاغة، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية التي تؤثر على أسعار عالميًا.

ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما يقرب من 3177 جنيهًا للبيع، مقابل و3165 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر ما يقرب من 2780 جنيهًا، مقابل 2770 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 ما يقرب من 2382 جنيهًا للبيع، و2374 للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 بسعر 22240 جنيهًا، مقابل 22160 جنيهًا للشراء.