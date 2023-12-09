كاملة أبو ذكري تكشف أسرارًا لأول مرة في حبر سري

تستضيف الإعلامية أسما ابراهيم، المخرجة كاملة أبو ذكري، في برنامجها «حبر سر»، وذلك يوم الخميس المقبل على شاشة القاهرة والناس.

وتكشف كاملة أبو ذكري كواليس الأعمال التي قدمتها، وأسباب تفكيرها بالاعتزال عن الإخراج وتفاصيل أعالها القادمة .

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، كشفت عن الفيلم الذي كان من إخراجها ولا تفضل مشاهدة أي مشهد منه، وتسبب في ابتعادها عن الإخراج سنوات طويلة.

وتحدثت كاملة أبوذكري، قائلة:" مش بحب أشوف اي مشهد من فيلم (عن العشق والهوى) لأنه كات تحربة قاسية تسببت لي في الابتعد عن الاخراج لمدة 4 سنوات.

وكشفت كاملة أبو ذكري، أسرار طفولتها وحبها للإخراج من مرحلة الطفولة، قائلة:" وانا طفلة عندي 10 سنين كتبت لماما إني هكون مخرجة المستقبل، وأبويا كان دائمًا داعم لي وفي يوم قال لي عايزة تتجوزي حد يسأل عليكي في الشارع قولتله لأ قالي يبقى طز في الشارع كله، وأمي ساندتني في مشواري ".

كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها الكثير من الأفلام السينمائية البارزة من بينها "ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" (2006)، "واحد صفر» (2009)، وشاركت مع عدد من المخرجين في فيلم "١8 يوم" (2011)، و"يوم للستات" (2016) الذي افتتح الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

معلومات عن كاملة أبو ذكري



عملت كاملة أبو ذكرى لسنوات قبل ذلك كمساعدة مخرج في أعمال سينمائية عدة للمخرج نادر جلال من بينها “131 أشغال” الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، "هاللو أمريكا" للفنان عادل إمام، و”بلية ودماغه العالية” لمحمد هنيدي، عملت كمساعد مخرج أيضًا في أعمال أخرى عدة أبرزها "البحر بيضحك ليه" لمحمد كامل القليوبي (١99٥) و"الساحر" لرضوان الكاشف.

لها في مجال المسلسلات التلفزيونية مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، والتي كانت قد بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم "6 ميدان التحرير”، تلاه بعد ذلك عملين شهيرين للفنانة نيللي كريم هما “ذات” عام 2014 و”سجن النسا” عام 2014 ومن ثم “واحة الغروب” 2017.

جددت كاملة أبوذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل "بـ 100 وش"الذي حقق نجاحًا كبيرًا.