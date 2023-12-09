منها السرطان.. مشاكل صحية مرتبطة بالبنكرياس

قالت أخصائية الغدد الصماء وأخصائية التغذية أوكسانا ميخاليفا، إن صحة البنكرياس تتضرر بسبب سوء التغذية والإفراط في تناول الطعام والمواد السامة، لقد أدرجت المنتجات التي تدمر هذا العضو في محادثة مع Gazeta.Ru.

البنكرياس

وصف الطبيب الكحول بأنه شديد السمية للبنكرياس، وأوضحت ميخاليفا أن تعاطي المشروبات الكحولية، خاصة مع الوجبات الخفيفة الدهنية، يمكن أن يؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد، وبالإضافة إلى ذلك، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري البنكرياس بشكل كبير.

ويتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، ويصاب الشخص بمرض السكري، الأمر الذي يتطلب إعطاء الأنسولين على شكل حقن يومية متعددة مدى الحياة.

وتابعت ميخاليفا أن تناول الأطعمة الدهنية يؤدي إلى ترسب الدهون خارج الرحم في الأعضاء الداخلية، وخاصة في البنكرياس.

وتصبح خلايا الغدة مسدودة بالدهون، مما يؤدي إلى تعطيل وظيفتها وتطور التهاب البنكرياس المزمن، مشيرة إلى أن ذلك يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، لأن البنكرياس هو أهم عضو ينتج الإنزيمات اللازمة لهضم الطعام.

الحفاظ على البنكرياس الصحي لا يمكن أن يكون مرهقًا بدرجة كافية هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، ولكن ربما تكون الطريقة الأكثر أهمية هي تنظيف نظامك الغذائي.

المشاكل الصحية المرتبطة بالبنكرياس المختل

تشمل المشاكل الصحية الرئيسية التي يمكن أن تنشأ عندما لا يعمل البنكرياس بشكل جيد ما يلي:

التهاب البنكرياس الحاد

التهاب البنكرياس المزمن

مرض السكري من النوع 1 و 2

سرطان البنكرياس

أوصت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا بثلاثة منتجات مفيدة للبنكرياس.

والتركيز على النظام الغذائي النباتي يدعم صحة البنكرياس، وأن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في كل وجبة يوفر الألياف والبروتين الخالي من الدهون ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي تمنع الالتهاب، وتحسن صحة الأمعاء، وتتحكم في نسبة السكر في الدم.