سرطان البنكرياس يتنكر في هيئة أمراض أخرى.. طبيب يكشف مفاجأة

قال الجراح فاليري إيجيف، إن سرطان البنكرياس يسبب مشاكل في الشهية والإمساك والتعب.

وسرطان البنكرياس هو مرض يصعب تشخيصه في مرحلة مبكرة أعراضه في هذه المرحلة لا يمكن تمييزها تقريبًا أو غير محددة للغاية، وتم الإعلان عن ذلك في مقابلة أجراها الجراح إيجيف، الذي أشار أيضًا إلى أن سرطان البنكرياس يمكن أن يتنكر في هيئة أمراض أخرى.

وخطر هذا المرض هو أنه يمكن أن يتنكر في هيئة أمراض أخرى - مرض السكري وقرحة المعدة وأمراض المرارة.

واستمرارًا، قام الجراح إيجيف بإدراج الأعراض التي تظهر أثناء تطور سرطان البنكرياس وهي كالأتي:

اليرقان غير المتوقع

اضطرابات البراز: الإسهال أو الإمساك

فقدان الشهية

الشعور بالضيق والتعب والضعف

فقدان الوزن غير المقصود

ألم في المراق الأيمن

ونصح ييجييف بأنه إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فتأكد من إجراء الفحص ووفقا له، لا يزال من غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب تطور هذا السرطان، ولكن خطره يزيد مع سوء التغذية، وشرب الكحول، والتدخين، والوزن الزائد، ووجود أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي.