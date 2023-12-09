أسوريو يقترب من قيادة منتخب بيرو

اقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق الزمالك، من تدريب فريق جديد خلال الفترة المقبلة.

بات أوسوريو المرشح الأول لقيادة منتخب بيرو حال فشل المفاوضات بين الاتحاد الوطني في بيرو، وخورخي فوساتي.

يعتبر أسوريو الخطة البديلة حال فشلهم في التفاوض مع الأوروجوياني خورخي فوساتي لقيادة منتخب بيرو.

وكان أسوريو رحل عن الزمالك، بعد إقالته من تدريب الأبيض، لسوء النتائج، ليقرر مجلس الإدارة تعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت لحين إتمام التعاقد مع جهاز فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في أول جولتين على أبو سليم الليبي وسوار الغيني بالكونفدرالية.