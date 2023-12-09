السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسوريو يقترب من قيادة منتخب بيرو

أوسوريو
أوسوريو

اقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق الزمالك، من تدريب فريق جديد خلال الفترة المقبلة.

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بعثة يد الأهلي تتحرك لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

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أحمد سليمان ومحمد طارق يستقبلان مؤمن زكريا في مقر الزمالك

بات أوسوريو المرشح الأول لقيادة منتخب بيرو حال فشل المفاوضات بين الاتحاد الوطني في بيرو، وخورخي فوساتي.

يعتبر أسوريو الخطة البديلة حال فشلهم في التفاوض مع الأوروجوياني خورخي فوساتي لقيادة منتخب بيرو.

وكان أسوريو رحل عن الزمالك، بعد إقالته من تدريب الأبيض، لسوء النتائج، ليقرر مجلس الإدارة تعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت لحين إتمام التعاقد مع جهاز فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في أول جولتين على أبو سليم الليبي وسوار الغيني بالكونفدرالية.

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