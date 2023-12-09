نائب محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بكافة مؤسسات ومصالح ومدارس المنطقة الجنوبية

قبل انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية ..

تشهد احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استعدادات مكثفة للانتهاء من تجهيز مقار لجان الانتخابات ومحيطاتها والتى تجرى فعاليتها غدا وتستمر لمدة 3 أيام من يوم الاحد١٠ ديسمبر حتى ١٢ ديسمبر بكافة احياء الجنوبية وجمهورية مصر العربية .

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رفع درجة الاستعداد بكافة مؤسسات ومصالح ومدارس المنطقة، وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية مع المتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

كما وجهت جميع الاجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة ومتابعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه بالمقرات الانتخابية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها ورفع كافه الاشغالات والتعديات على حرم الطريق المؤدي للجان وذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

كما شددت على جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم حيث تابعت سيادتها جهود الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية لاعمال التجهيزات بمقرات لجان مدرسة سيد صالحة بحلوان ومدرسة الشهيد احمد بدوي ومساكن اطلس بحي البساتين والمدارس بنطلق حي الخليفة و السيدة زينب و جاري متابعة التجهيزات .