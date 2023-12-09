السبت 09 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن.. نزع 3797 لغماً وقذيفة وعبوة ناسفة خلال نوفمبر الماضي

نزع الألغام في اليمن
نزع الألغام في اليمن

 

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن عن نزع 3797 لغماً و قذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مختلف المناطق اليمنية وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وقال مساعد مدير عام مشروع "مسام" قاسم الدوسري - وفقا لقناة اليمن الفضائية -إنه تم خلال نوفمبر الماضي نزع 3164 ذخيرة غير منفجرة، و559 لغماً مضاداً للدبابات، و53 لغما مضاداً للأفراد، و21 عبوة ناسفة.

وأضاف الدوسري أنه - بحسب التقرير الشهري الصادر عن المركز الإعلامي للمشروع - فقد بلغت إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر مليونا و156 ألفا و407 أمتار من الأراضي اليمنية ، مشيرا إلى أن المشروع قام بإتلاف 2002 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال نوفمبر، وذلك في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المموهة.

وأكد أن فريق المشروع قام بعملية إتلاف لـ 1582 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في باب المندب، بمحافظة تعز خلال نوفمبر الماضي ، كما نفّذ المشروع في ذات الشهر عملية إتلاف وتفجير لـ 420 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وشدد الدوسري على أن عملية الإتلاف التي نفذت، تمت حسب المعايير الدولية المتبعة في إتلاف الألغام ومخلفات الحرب، حيث يتم اختيار موقع آمن بعيد عن السكان، بعد تنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، منوها بأن الألغام والعبوات الناسفة التي تم إتلافها في السياق، قد تم زراعتها في مناطق حيوية، كالقرى، المزارع، الطرقات، المدارس، وغيرها، وكانت تشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين، وقد فتكت بالكثير منهم.

يشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" نهاية يونيو 2018 وحتى الآن، قد بلغ 423 ألفا و794 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، فيما وصلت إجمالي المساحة المطهرة 52 مليونا و44 ألفا و191 مترا مربعا، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.

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