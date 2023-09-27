عاجل
نقيب الصحفيين يكشف أسباب إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق وإقالته من منصبه (فيديو) افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو) بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليمن يكشف حقيقة إقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف الأعمال

اليمن
اليمن

أعلن "مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية"، في بيان، إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل، حسبما أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء قرار الإقالة عبر المجلس السياسي الأعلى، عقب ساعات من خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن مرحلة التغيير الجذري وتصحيح السياسات وأساليب العمل في السلطات التابعة لجماعته بمناطق سيطرتها في اليمن.

بيان مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية

وأصدر مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية بيانا، أكد فيه أنه: "استجابة لما تضمنه خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن مرحلة التغيير الجذري، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ووقف على مضامين خطاب عبد الملك الحوثي، المتضمن للمرحلة الأولى من التغيير الجذري".

وأضاف البيان: "وإذ يؤيد مجلس الدفاع الوطني قرار زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، وما حظي به من إجماع شعبي وجماهيري في جميع محافظات الجمهورية، فإنه وعبر المجلس السياسي الأعلى يعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية، ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

وقد أشاد المجلس بدور "الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهتها من عقبات ومحدودية الموارد وإسهامها في الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان".

كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للحضور المشرف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف، واللجان المشاركة في إنجاح الفعالية في جميع ساحات الجمهورية، وكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الاحتفاليات الدينية والوطنية التي تعمق الهوية الإيمانية.

مواد متعلقة

اليمن.. مخاوف من تكرار كارثة درنة في عدن

الخارجية الأمريكية: "اليمن لديه فرصة غير مسبوقة للسلام"

الخارجية السعودية ترحب بالتوصل لمسار السلام في اليمن

الأمم المتحدة تدعو لمضاعفة الجهود الإنسانية لمساعدة 75% من سكان اليمن
الجريدة الورقية