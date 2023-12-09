آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار شرق رفح الفلسطينية

استهدف الاحتلال الاسرائيلي مركبة إسعاف قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وذكرت القناة أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرق رفح جنوب قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب مُتأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس، الواقعة شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مُقتضب، إن الشاب استشهد مُتأثرًا بجروح حرجة أصيب بها أمس، خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم.

كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم صباح الجمعة، ودفعت لاحقا قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات، وسط إطلاق نار كثيف.

ضرورة وقف الحرب على غزة

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن الحرب التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية المدنية، الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، في مكتبه بمقر مجلس النواب، اليوم السبت، مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزا اميتسبيرغ.

وأشار الصفدي إلى أهمية وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين من نساء وأطفال وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع، مؤكدا أن الملك عبد الله الثاني يطالب بشكل مستمر وقبل الحرب بضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين.

وقال الصفدي، وفقا لبيان مجلس النواب، إن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً أن استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها.

من جهتها، عبرت المفوضة الألمانية لويزا اميتسبيرغ، عن عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا، مثمنة جهود الأردن في تقديم وتوفير الدعم للاجئين ورعايتهم.

وقالت إن الأردن شريك أساسي في المنطقة ويدير ملف رعاية اللاجئين بجهود عظيمة، مؤكدة ضرورة وقف الحرب على غزة والعودة إلى الحل السلمي؛ لينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أساس حل الدولتين، مشددة على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وضرورة العمل على فتح معابر آمنه لإدخال المساعدات.