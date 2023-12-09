انتحلوا صفة رجال شرطة.. قرار حول 3 عاطلين وسائق بحلوان

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، قراراً بتجديد حبس 3 عاطلين وسائق، في اتهامهم بسرقة المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، تم التوصل إلى ملابسات البلاغ الوارد من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص، واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.

ضبط 5 متهمين بينهم مندوب شركة لسرقتهم محل عمله بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة بنطاق مديرية أمن الجيزة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

وفي سياق منفصل نجح رجال مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

كما اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.