كنيسة مارمينا الأثرية تستعد لبدء فعاليات "كيهك"

تستعد كنيسة مارمينا الأثرية بمنطقة فن الخليج، اليوم السبت، لبدء الفعاليات الروحية الأولى من خلال "تسبحة كيهك" ذلك بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.





يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن تستمر حتى إقامة القداس الالهي وفق الطقوس الأرثوذكسية في تمام الساعة السادسة صباحاً.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.