بالفيديو .. الكوربيه تكشف عن شركات البورصة المسجلة لأرباح مليارية خلال عام 2023

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع للاستثمارات المالية مع د. معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة "هوريزون " لتداول الأوراق المالية: ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، التحوط...سعر الفائدة الحقيقي.. ونتائج الأعمال مثلث الاستقطاب في البورصة

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... 24 شركة تحقق قوائمها المالية السنوية ونصف السنوية صافي أرباح "مليارية " بإجمالي99.4 مليار جنيه ..حيث سجلت 24 شركة مقيدة بالبورصة صافي أرباح "مليارية" سنوية ونصف سنوية ، وذلك وفقا للقوائم المالية المعلنة، والمنتهية بنهاية يونيه الماضي 2023، وذلك من إجمالي 235 شركة مقيدة، وبنسبة بلغت نحو10.2%. .سجلت الشركات إجمالي أرباح 99.4 مليار جنيه، بواقع 5 شركات منتهية مراكزها المالية السنوية في يونيو2023 وسجلت نحو 31.4 مليار جنيه ، فيما سجلت صافي أرباح الشركات المنتهية مراكزها المالية نصف السنوية في يونيو2023 وبلغ عددها 19 شركة بنحو68 مليار جنيه،.

كشفت البيانات عن أن شركة أبو قير للأسمدة، وهي من الشركات المنتهية قوائمها المالية السنوية في 30/6/2023، استحوذت على نصيب الأسد من الأرباح، حيث سجلت صافي أرباح 14.6 مليار جنيه، تلتها الشرقية "ايسترن كومباني مسجلة 7.6 مليار جنيه.

كما سجلت الشركات ذات القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في يونيو2023 صافي أرباح68 مليار جنيه، حيث استحوذت البنوك على الحصة الأكبر من الأرباح، وبلغ عددها 8 بنوك، يتصدرها البنك التجاري الدولي بنحو14 مليار جنيه، تلاها بنك قطر الوطني مسجلا نحو 8 مليار جنيه...كما سجلت هذه الشركات إيرادات أيضا سنوية ونصف سنوية بالمليارات.

يسعى أحمد الشيح رئيس البورصة إلى تحقيق استراتيجية متكاملة، من شأنها العمل على استقطاب المزيد من المستثمرين، وإضافة عمقا في السوق، مع الوضع في الاعتبار حماية صغار المستثمرين والحفاظ على حقوقهم المالية.

تتضمن الحلقة ايضا .... "ايفولف للاستثمار القابضة" تعكف على دراسة تفعيل خطة الرقابة المالية حول تداول "المشتقات" "أونلاين"..حيث تعكف شركة ايفولف للاستثمار القابضة خلال الفترة القادمة في إطار رؤيتها وخطة هيئة الرقابة المالية والبورصة بالتعاون المشترك بينهم على دراسة أساليب تفعيل خطة الهيئة فيما يتعلق بالمشتقات، كواحدة من المنتجات المالية والاستثمارية المهمة، والمتنوعة لتقديمها للمستثمرين.

كانت شركة «بيتابس مصر»، العاملة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات قد وقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع شركة «منجمmnGm - »، وهي منصة المعادن الثمينة الرقمية التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة والمتخصصة في مجال تداول المعادن الثمينة لإتاحة حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار بالمعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب.

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة» في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة حريصة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من المنتجات الاستثمارية "أونلاين" والتي تضيف عمقا في سوق الأوراق المالية، بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة.

أشار إلى حرص "إيفولف" أيضا على تسهيل الاستثمار في كل المنتجات والادوات المالية وفقا لأعلى معايير الشفافية الصادرة من الجهات الرقابية، علما بأن الشركة تتعاون مع نحو 20 كيانا وشريكا لتقديم المنتجات المتنوعة والمبتكرة للسوق...كما كانت الشركة قد حققت نجاحا في صندوق الذهب الذي أطلقته منذ عدة أشهر، حيث استطاع استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 30 ألف مستثمر، وبقيمة 260 مليون جنيه، خاصة أن استثمارات الذهب تصل من5% إلى 25% من إجمالي الاستثمارات، باي محفظة استثمارية.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "المصرية لنظم التعليم الحديثة" تتجه للاستثمار في التعليم الجامعي لتعزيز ريادتها...حيث استلمت الرقابة المالية مؤخرا تقرير افصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 100.5 مليون جنيه إلى 200.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، عن طريق إصدار عدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قال هيثم علام عضو مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة تعتزم توجيه زيادة رأس المال للاستثمار في التعليم الجامعي، والذي يمثل جزء بسيط من خطة الشركة الطموحة.

أضاف "علام" أن الشركة تجري الانتهاء من السير في إجراءات الزيادة، والأوراق المطلوبة في هذا الشأن.

كما أرجع "علام" القفزة الذي شهدتها الإيرادات المحققة من إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى افتتاح المدرسة الأمريكية، وبدء العام الدراسي من 2023/2024 ، وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات، والتي وصلت إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أشار "علام" إلى أن زيادة الأصول الثابتة، وحساب الاهلاك عليها ، وكذلك زيادة المصروفات التشغيلية للمدرسة الأمريكية في العام الأول هو ما تسبب في زيادة المصروفات نتيجة الأنشطة التشغيلية الجديدة، وهو ما أدى أيضا إلى التراجع الطفيف في الأرباح.

كانت القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، شهدت تراجعا طفيفا في الأرباح بنسبة 6.23% على أساس سنوي، حيث حققت أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق عليه.

كما يتضمن البرنامج ... "" " المصرية للتمويل الإسلامي تنظم برنامجا تدريبيا حول الصكوك وآليات تطبيقها...حيث تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي خلال الأيام القليلة القادمة برنامجا تدريبيا، حول الصكوك الاسلامية، وآليات تطبيقها.

قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البرنامج التدريبي يقام على 4 أيام، بواقع نحو 15 محاضرة، وبمشاركة 17 مستفيدا.

أضاف د"البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن البرنامج يسهم في العمل على رفع كفاءة العاملين بسوق الأوراق المالية، والقطاع المصرفي.

أشار إلى أن الصكوك تعد واحدة من المنتجات التمويلية الاسلامية، وتحرص الجمعية على التوسع بهذه المنتجات التي تقدم إضافة لسوق الأوراق المالية.

كما أشار إلى ان الشركة تخطط خلال الفترة القادمة أيضا على اعداد الاستراتيجية، والخطة المتكاملة لبرامج التدريب خلال عام2024.

تعمل الجمعية على تحقيق مستهدفاتها، بتقديم الدعم للطلاب والباحثين، في التمويل الإسلامي، وزيادة التوعية في السوق، وأيضا استقطاب الخبرات الدولية، والتجارب في السوق المصري.

كما تتضمن الحلقة توقعات السوق ..حيث تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد المؤشرات الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري تعافيا ملموسا، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 25300 نقطة، بدعم المشتريات، على أن يكون مستوى 25000 نقطة مستوى مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى24300 نقطة منطقة دعم قوية، تليها منطقة 24000 نقطة.