3 أسباب وراء إعتزال طارق حامد دوليًا

تصدر طارق حامد لاعي فريق ضمك السعودي الحالي ونجم الزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان إعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب مصر بعد مسيرة أمتدت 10 سنوات بقميص الفراعنة.

ونشر طارق حامد بين إعتزاله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وجاء كالتالي: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم"

وتابع: "أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها".

وأضاف: "أتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

أسباب إعلان إعتزال طارق حامد اللعب الدولي

لم يُعلن طارق حامد أسباب اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر، لكن هناك مؤشرات قوية تجيب علي سؤال سبب إعتزاله نعرضها كالتالي:

أزمته الأخيرة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر واستبعاده رفقة ثنائي الأهلي، إمام عاشور حسين الشحات خلال معسكر منتخب مصر الأخير. معرفته بعدم إختياره في القائمة التي سيعلنها فيتوريا للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار الشهر القادم، بجانب تقدمه في السن ليري صعوبة تواجده مرة أخري مع المنتخب في ظل تواجد فيتوريا. رفض طارق حامد تقديم إعتذار للبرتغالي روي فيتوريا لإقتناعه بعدم إرتكاب أي خطًا، وبالتالي قرر اللاعب الخروج من الباب الكبير ووضع حدًا لمسيرته الدولي ليكتفي بـ 10 سنوات مثل فيها الفراعنة.

أرقام طارق حامد مع منتخب مصر

شهدت مشاركة طارق حامد الاولى مع منتخب مصر كانت عام 2013 ضد قطر "يوم 7 مارس 2013" والتى فاز بها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واجماليًا لعب حامد مع منتخب مصر، 58 مباراة ما بين كأس أمم إفريقيا وكأس العالم وتصيفات كأس الأمم الإفريقية والمونديال.

يمتلك لاعب وسط الملعب هدفًا وحيدًا مع منتخب الفراعنة احرزه بشباك منتخب مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 و شارك مع الفراعنة في الـ3 مواجهات بـ كأس العالم روسيا 2018.

ويعتبرأخر ظهور لطارق حامد مع منتخب مصر كان في المباراتين الوديتين خلال معسكر شهر أكتوبر الماضي ضد زامبيا كان أساسيًا وخرج في الدقيقة 65، وأمام الجزائر دخل كبديل في الدقيقة 86.