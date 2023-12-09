نتائج مخيبة للآمال لفرق كأس العالم للأندية قبل أيام من انطلاق البطولة

سيطرت النتائج السلبية، على مباريات الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2023 قبل انطلاق فعالياتها بأيام قليلة، حيث فشل الجميع في تحقيق اى انتصار قبل ضربة البداية للمونديال.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الحالية 2023 خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، التى تحتض فعالياتها المملكة العربية السعودية، بمشاركة 7 فرق، بالنظام القديم بعد زيادة عدد الفرق إلى 32 بدءًا من عام 2025.

ويستهل النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مشواره في مونديال الأندية هذه النسخة، بملاقاة الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي، المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.

الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية بدون اى انتصار قبل انطلاق البطولة

ووقع الأهلي المصري في فخ التعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض اتحاد جدة لهزيمة كبيرة على يد ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الأسبوع الـ16 من دوري روشن السعودي.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة قاسية أمام أستون فيلا، بهدف دون رد، بالجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ولم يحالف الحظ فريق فلومينسي وتعرض للخسارة أمام غريميو بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وهزم فريق أوراوا بثنائية نظيفة أمام هانوي الفيتنامي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، فيما خسر ليون أمام كلوب أمريكا، بنفس النتيجة بالدوري المكسيكي.

وتعرض فريق أوكلاند سيتي للهزمية بهدفين دون رد، أمام فريق ويلينجتون، في الدوري النيوزيلندي.