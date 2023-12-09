السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر تبدأ الليلة "تسبحة كيهك"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

ساعات وتبدأ، كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني في منطقة منشية الصدر، أولى فعاليات "تسبحة كيهك"  بمناسبة نهضة الصوم المجيد، بدءًا  من الساعة العاشرة مساءً.

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استعدادات كنيسة البابا أثناسيوس بمناسبة "كيهك"


يشهد المراسم  آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.


تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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