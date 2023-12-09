السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من مشكلات صحية بعد توقف مضخات المياه والصرف في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل اليوم السبت، أنه نتيجة للأوضاع المتفاقمة في غزة ونقص الوقود فقد توقفت مضخات مياه الشرب والصرف الصحي، محذرا من خطورة اختلاطهما وتفاقم المشكلات البيئية وانتشار الأمراض .

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: 280 من كوادرنا استشهدوا في قطاع غزة

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتدي على سيارات الإسعاف بالرصاص (فيديو)

وقال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني - في مداخلة لقناة سكاي نيوز "إن عمليات القصف مستمرة في عدة مناطق بقطاع غزة من الشمال للجنوب، ويعاني شمال غزة من توقف خدمة الإسعاف نتيجة نقص الوقود، وتوقف كافة المستشفيات عن الخدمة نتيجة الحصار أو الاستهداف أو بنفاذ المستهلكات الخاصة بها  .

وأشار إلى أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر استقبل أمس عشرات الجرحى والشهداء بعد استهداف مبنى قريب من المستشفى، ونتيجة للنزوح من الشمال تضم المستشفى 14 ألف نازح وهو ما يعيق عمل المرافق الصحية .

وتابع أن المستهلكات والمساعدات الإنسانية يتم استلامها من الهلال الأحمر المصري بشكل يومي، ولكنها موزعة على عدد من العناصر منها المواد الغذائية والمياه والمساعدات الطبية، أما الوقود فيتم استهلاكه بحرص شديد في المستشفيات وهو ما يعد خطرا على حياة المرضى.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري والمكتب الأممي للشئون الإنسانية والأونروا التي تقوم بإيصال المساعدات لمناطق الجنوب، ويتم تقسيم المساعدات بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات المختلفة، لافتا إلى وجود عقبات تحول دون إيصال الشحنات وإدخالها وتوزيعها خاصة مع الأجواء الباردة ونقص الوقود للسيارات المستخدمة في النقل.

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 280 من كوادرنا استشهدوا في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتدي على سيارات الإسعاف بالرصاص (فيديو)

استشهاد 5 مسعفين وإصابة 26 آخرين من أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد القصف على أنحاء مختلفة في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تمنعنا من نقل جثامين الشهداء لدفنها

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال منع إدخال شاحنة وقود لشمال قطاع غزة
الجريدة الورقية