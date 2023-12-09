غدا.. المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـ11 ألف 631 لجنة فرعية بمختلف المحافظات

تنطلق غداً في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، في 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية، ويحق لحوالى 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة البيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي تحت إشراف قضائى كامل، يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية، وتشارك في متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا.

كما حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالى 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.

ويتنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة يسرت للناخبين كافة الطرق والسبل، للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وحرية تامة، مضيفا أن الهيئة استحدثت لذوي الاحتياجات طرقا جديدا للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته عن نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين للمشاركة في الانتخابات، قائلا: شاركوا في رسم خريطة المستقبل.

من جهته أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في المحافظات المختلفة للجمهورية، وصلوا جميعهم للمحافظات التي تقع فيها مقارهم الانتخابية.

وأضاف "بنداري"، في تصريحات صحفية أمس السبت، أنه يجرى حاليا تسليمهم أوراق العملية الانتخابية من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كاشفًا أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها استحدثت وللمرة الأولى بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحا أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبا، وتمت الاستجابة لها جميعًا.

قال المستشار أحمد بنداري، إنهم قاموا بحصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج جمهورية مصر العربية، وحاليا يتم رفعهم من لجانهم التصويت المقيدين بها في الداخل لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى، موضحا أن المواطن الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج جمهورية مصر العربية، يستطيع الإدلاء بصوته في الداخل.

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تحديد مقرات بالمناطق الصناعية، لتقليل الكثافات على اللجان، لافتاً إلي أن كل مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه، ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية، مضيفا: "إذا كان متواجدا في غير مقره الانتخابي، يحق له أن يستعلم عن لجنة الوافدين والتوجه لها للإدلاء بصوته، ويضع إصبعه في الحبر الفسفوري لتكون ضمانة على عدم تكرار الصوت".

وأشار إلى أن غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة في متابعة العملية الانتخابية أول بأول، وبداية من أول يوم انتخاب ستكون غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء على مدار الـ 3 أيام. وأشار إلي أنه بداية من مساء غد سيتم نقل القضاء، لـ مقر الانتخابات، المشرفين على الانتخابات، مطالبا جموع المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023.

وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ونشرها فى الجريدة الرسمية الاثنين الموافق 18 ديسمبر الحالي، كما حدد الجدول الزمني يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.



