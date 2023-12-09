بالأعلام والأنوار.. مدارس منطقة الهرم تتزين لاستقبال العُرس الانتخابي (صور)

شهدت مدارس شارع الهرم في المحافظة الجيزة، استعدادات على أعلى مستوى لاستقبال انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إذ تزين محيط المدارس بأعلام مصر وأفرع النور، وتخصيص مسارات لاصطفاف الناخبين في طوابير حتى وصولهم إلى اللجان الفرعية، فضلًا عن افتراش الأرض بالسجاد الأحمر، وتخصيص أماكن مظللة لانتظار الناخبين لأدوارهم أمام اللجان الانتخابية.

وتنطلق غدًا الأحد، انتخابات الرئاسة المصرية بمحافظات الجمهورية كافة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وذلك في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية، وذلك في المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

انتخابات الرئاسة المصرية

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ومن المقرر، أن تستمر عملية التصويت لمدة ثلاثة أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري.

انتخابات الرئاسة المصرية