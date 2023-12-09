السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: الصحفيون يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

غزة
غزة

 

أكد تحسين الأسطل،عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، أن الصحفيين والمراسلين والعاملين بالمؤسسات الصحفية في قطاع غزة يتعرضون للتهديد والاستهداف والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

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وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية - إن "نحو 75 صحفيا وعاملا بوسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية استشهدوا في القصف الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "تم اعتقال عدد من الصحفيين واختطاف صحفي أمس من إحدى مدارس قطاع غزة"، مبينا أن "عدد الصحفيين المعتقلين بلغ حتى الآن 7 صحفيين، إلى جانب عدد آخر انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم حتى الآن".

وأوضح أنه "يتم طرد الصحفيين من منازلهم، وهم يعملون في الوقت الحالي من المستشفيات ومساكن الإيواء ومناطق خارج مؤسساتهم"، مؤكدا أنه "لم تشهد أي حرب في التاريخ المعاصر ضحايا في صفوف الصحفيين واستهداف لهم بشكل شخصي أو لعائلاتهم أو مؤسساتهم مثل ما يحدث الآن للصحفيين في غزة".

 

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