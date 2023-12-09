تركيا: مشكلة قطاع غزة تتحول تدريجيا إلى أزمة إقليمية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن مشكلة قطاع غزة تتحول تدريجيا إلى أزمة إقليمية، وفق روسيا اليوم.

وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء وفد الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، على هامش الزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف فيدان: "المشكلة باتت تتجاوز الإسرائيليين والفلسطينيين، ولذلك يجب على دول المنطقة أن تتبنى القضية، وتتصرف بوعي ومسؤولية".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أهمية اللقاء المقرر اليوم مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

ولفت إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة، بما يقع على عاتقهم من مسؤوليات.

من جهته، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن ما يحدث في غزّة يقوض القانون الدولي، مشيرا إلى وجود ازدواجية معايير في النزاع الجاري.

وأكد وزير الخارجية، أن الوضع الحالي في قطاع غزّة لا يمكن استمراره، لافتا إلى وجوب وقف الأعمال القتالية.

بدوره، أعلن وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان أن رسالة اللجنة المكلفة تتمثل في أن يكون هنالك مسار آمن للسلام وإحداث حلول حقيقية (في القضية الفلسطينية).

كما أكّد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن "الوضع في الضفة الغربية يغلي"، مشيرا إلى أن هذه الحرب لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل بل ستكون ممرا لمزيد من الحروب والدمار.