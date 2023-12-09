السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أخصائي تغذية تحدد الأطعمة التي تساعد الأطفال على التركيز في الدراسة

الدكتورة روان سامر
الدكتورة روان سامر أخصائي التغذية العلاجية

قالت الدكتورة روان سامر أخصائي التغذية العلاجية إذا كان الطفل يعاني من قلة التركيز في المدرسة والتحصيل الدراسي فهناك أطعمة معينة لابد من إضافتها لنظامهم الغذائي لأن ذلك يساعدهم في التركيز أولها الأطعمة التي تحتوي على أويجا3 مثل المكسرات والأسماك الدهنية يليها البيض ولابد من تناولة في وجبة الإفطار أو العشاء أو حتى في اللانش البوكس في المدرسة لأنه يحتوي على فيتامين بي.

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وأضافت الدكتورة روان سامر هناك عنصر مهم جداً لابد من إضافته للنظامن الغذائي الخاص بالطفل وهو السلينيوم لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد على التركيز وكذلك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بي لصحة الأعصاب لأنها تمنحهم قدرة عالية على التركيز مثل اللحوم والدواجن والأسماك البحرية والشئ الأخير الذي يمكن إضافته للنظام الغذائي للطفل وهو الأطعمة التي تحتوي على فيتامين إيه وهو موجود في البطاطا والبطاطس والمكسرات.

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