نائب رئيس جامعة كفرالشيخ تشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شاركت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت ، في جامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، ورؤساء جامعات "الوادي الجديد، الأقصر، دمنهور" ، و الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، و الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و نواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها ، متابعة خطة عمل تحالفات أقاليم التكامل للجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مناقشة المعايير الجديدة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 ، اعتماد آلية تنفيذ توصيات منتدى فعالية إقليم الصعيد الذي أقيم في جامعة أسيوط، وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة؛ لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.