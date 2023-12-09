صحيفة سعودية: لا رغبة حقيقية من المجتمع الدولي بوقف الحرب على غزة

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أنه من الواضح أنه لا رغبة حقيقية من المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة رغم المآسي الإنسانية وفقدان أساسيات الحياة لعشرات الآلاف معظمهم نساء وأطفال، ولا يجدون قوت يومهم تحت أنظار العالم، مضيفة أنه لا يمكن للحرب على غزة أن تستمر إلى ما لا نهاية حتى تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة وغير المعلنة، ولا يمكن أن يستمر سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وهدم المنازل والعالم يشاهد ولا يتحرك، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، معربة عن دهشتها رغم أن العالم نفسه تحرك من قبل في أحداث لم تصل فيها إهانة الإنسانية إلى المستوى ذاته الذي وصلت إليه في الحرب على غزة.

أوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان "السلام الحقيقي" - أن الحرب على غزة أكملت الشهرين، سقط فيها الآلاف من الضحايا ودمرت المنازل وتم تهجير سكانها، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن الحرب على غزة على وشك أن تنتهي، بل على العكس يبدو أنها ستستمر عطفا على التصريحات الإسرائيلية والأمريكية التي لا ترى أن الوقت مناسب لإنهاء تلك الحرب.

نوهت (الرياض) بتأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: «يتعين وقف القتال في غزة على الفور، لكن الحكومات في أنحاء العالم لا تعتبر هذا أولوية فيما يبدو، ويتعين أيضاً وضع خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية»، مشيرة إلى أنه من الواضح أنه لا رغبة حقيقية من المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة رغم المآسي الإنسانية وفقدان أساسيات الحياة لعشرات الآلاف معظمهم نساء وأطفال، ولا يجدون قوت يومهم تحت أنظار العالم.