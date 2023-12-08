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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

يحرص الكثيرون على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر، حيث استقر سعر المعدن الأصفر في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الذهب اليوم عيار 24   3177 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21   2780 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18   2382 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم      22240 جنيهًا

سعر الذهب عالميا

وعالميًا، ارتفع سعر الذهب بحوالي 0.1% لكي يسجل 2030.32 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، بينما أن استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب وذلك عند 2047.10 دولار.

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