سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023
يحرص الكثيرون على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر، حيث استقر سعر المعدن الأصفر في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في محلات الصاغة.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي
سعر الذهب اليوم عيار 24 3177 جنيهًا
سعر الذهب اليوم عيار 21 2780 جنيهًا
سعر الذهب اليوم عيار 18 2382 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم 22240 جنيهًا
سعر الذهب عالميا
وعالميًا، ارتفع سعر الذهب بحوالي 0.1% لكي يسجل 2030.32 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، بينما أن استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب وذلك عند 2047.10 دولار.