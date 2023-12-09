أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2902 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2775 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3171 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2907 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2378 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1850 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1585 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1189 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2029 دولارًا للأوقية.