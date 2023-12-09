السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التي تُجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

 قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، إذ يشرف قاضٍ على كل صندوق، وهي الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات.

txt

خبير سياسي: الإشراف القضائي لـ الانتخابات الرئاسية يضمن حيادتيها ونزاهتها (فيديو)

txt

واجب وطني .. مصطفى بكري يطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية:

 أضاف “بدوي”، في كلمته قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقًا جديدة للتعبير عن إرادتهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات:

 يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم.

 وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جارٍ الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

مواد متعلقة

اليوم.. إعادة محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج بكرداسة

وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم

عاجل.. مفاجأة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت

صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
الجريدة الورقية