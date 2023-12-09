حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التي تُجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، إذ يشرف قاضٍ على كل صندوق، وهي الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية:

أضاف “بدوي”، في كلمته قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقًا جديدة للتعبير عن إرادتهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات:

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جارٍ الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.