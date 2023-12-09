اليوم.. إعادة محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج بكرداسة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، إعادة محاكمة المتهم عصام عبدالمجيد دياب سيد، وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة.

كانت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل قضت بإعدام 7 متهمين شنقًا، في قضية قتل اللواء نبيل فراج، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

أسندت النيابة العامة، لـ23 متهمًا، إنشاء إدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة، ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

تابعت النيابة أن المتهمين شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم، وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.