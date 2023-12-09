السبت 09 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عدم استقرار الأحوال الجوية يومي الإثنين والثلاثاء.. والأرصاد تحذر

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من حالة عدم الإستقرار التي تشهدها البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، موضحة أن هناك سقوط للامطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

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أمطار ورياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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سقيع وأمطار ورياح.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

الطقس السائد لطيف نهارًا 

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الأربعاء المقبل.

شبورة مائية 

وأوضحت ، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى  والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة 

وتابعت، هناك استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري( الاسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ).

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 الصغرى  13

جنوب سيناء: العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 27 الصغرى 13

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