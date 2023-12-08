سقيع وأمطار ورياح.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

يسود غدًا السبت، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية العظمى 21 الصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى 26 الصغرى 17.

شمال الصعيد العظمى 22 الصغرى 9.

جنوب الصعيد العظمى 26 الصغرى 13.