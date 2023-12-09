رابعة الزيات تطل بالبدلة الكلاسيكية

شاركت الاعلامية رابعة الزيات متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

رابعة الزيات تتألق بإطلالة كلاسيكية

وبدت رابعة الزيات بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت بدلة على الطراز الكلاسيكي اتسمت بازرار سوداء من الأمام، وتحته قميص شفاف مع جرافته بنفس اللون.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتيفها ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

رابعة الزيات

من هي رابعة الزيات؟

رابعة الزيات مواليد11 مايو 1973، إعلامية لبنانية، ولدت في مدينة صور، ودرست علم النفس في الجامعة اللبنانية، وكانت انطلاقتها في مجال الإعلام عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010.

أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً "نيو يو" تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية، وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010،

انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah.