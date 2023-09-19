رابعة الزيات ملكة مفعمة بالرقي في الموركس دور 2023

تنجذب الإعلامية رابعة الزيات للأزياء الناعمة التى تمزج بين الأحتشام والرقي في آن واحد وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت، وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها بحضورها حفل توزيع جوائز الموركس دور المقام في لبنان 2023.

رابعة الزيات

وبدت رابعة الزيات بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الترتر الأسود وعليه أكمام منسدلة بالساتان، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي، الفستان حمل توقيع Dr. Elio Moussallem.

رابعة الزيات

وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعه بالأحجار الكريمة كحجر الزمرد الأخضر.

رابعة الزيات

أما من الناحية الجمالية، فضل مصفف الشعر جورج قمر ان يعتمد تسريحة شعر ناعمة وبرع خبير التجميل AHMAD AHMAD في وضع مكياج صاخب لها معتمد على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود الغامق في الشفاه.

رابعة الزيات

رابعة الزيات

رابعة الزيات (11 مايو 1973-) إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.

رابعة الزيات

حياتها

تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

رابعة الزيات

مشوارها المهني

انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah

رابعة الزيات

خلافها مع الإعلامية مي شدياق

عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».