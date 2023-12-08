ميزان حساس وسلاح أبيض ..اعترافات عصابة تجارة الإستروكس في القاهرة

اعترف مسجلان خطر بممارستهم نشاط إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة ،وترويجها على عملائهم من متعاطي المخدرات ،لتحقيق أرباح غير مشروعة حصيلة نشاطهم الإثم ،وقررت جهات التحقيق حبسهما على على ذمة التحقيق وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،قد تمكنت من ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5،750 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين، وكمية لمخدر الآيس، وفرد خرطوش، سلاح أبيض مطواة، وميزان حساس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.