إجراء جديد ضد عاطل وسائق ضبط بحوزتهما مواد مخدرة في المطرية

طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية ،حول واقعة ضبط سائق وعاطل لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة ،وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية،من ضبط سائق وعاطل عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش أبلغت 1,500 كيلو جرام.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الااتجار

وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية،لقيامه بالإتجار بالمخدرات ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً منطقة السلام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تفاصيل الواقعة كانت بضبط مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، بدئرة قسم شرطة السلام الثاني ، عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).. وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.