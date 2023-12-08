لاميتا فرنجية عروس البحر بالتل الجريء المطرز

اعتادت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة أنوثية لافتة

وبدت لاميتا بإطلالة أنوثية لافته، حيث ارتدت فستاناً طويلاً مجسماً، بصيحة ألوان شولدر، اتسم بفتحه من الأمام، مكشوف من الظهر، صمم الفستان من قماش التل الأبيض مطرز بحبات اللؤلؤ مع الكريستال، مما عكس قوامها ووزنها المثالي.

اما من الناحية الجمالية فاختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك الناعم في الشفاه.

لاميتا فرنجية

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا فرنجية مواليد 15 نوفمبر 1981، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

مثلت في مسلسل عصر الحريم، كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع.

ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.