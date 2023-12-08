التحقيق فى واقعة إنهاء حياة شاب على يد عاطل بحلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق فى إنهاء حياة شاب على يد عاطل، طعنًا بآلة حادة في دائرة القسم، تم تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان حول واقعة.

تفاصيل الواقعة

أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع جريمة قتل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

خلافات سابقة

تبين من خلال التحريات أن مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه ويدعى «وحيد.م» أنهي حياته في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ومن جهة أخرى، قررت نيابة شرق القاهرة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، في منطقة عين شمس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها.

البداية كانت بتمكن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق له معلومات جنائية، بحوزته 1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس بحوزته، أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا بتردد أحد الأشخاص على المنطقة، وحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.