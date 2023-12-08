قررت نيابة شرق القاهرة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، في منطقة عين شمس، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها.

حبس سائق بتهمة حيازة مواد مخدرة بعين شمس

كانت البداية بتمكن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق له معلومات جنائية، بحوزته 1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس بحوزته، أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا بتردد أحد الأشخاص على المنطقة، وحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 1.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض علي لص سرقة مهمات السكة الحديد في المنصورة

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الدقهلية وضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بالمحافظة، القبض على عاطل بعد قيامه بفك عدد من مهمات السكة الحديد بمنطقة مقابر العيسوي بمدينة المنصورة، بغرض سرقتها وبيعها خردة تواجده و بمواجهته، اقر بقيامه بسرقة المهمات من على قضبان السكة الحديد وجرى إحالته للنيابة المختصة.

كانت البداية بتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة شرطة النقل والمواصلات لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بشأن ضبط "إمام.ح"،29 عاما، ومقيم شارع حسونة بنطاق قسم أول المنصورة، حال تواجده على شريط السكة الحديد امام منطقة مقابر العيسوي وبحوزته 10 قطع حديدية من الخردة خاصة السكة الحديد.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامة بسرقة القطع الحديدية من المنطقة التي جرى ضبطه بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.