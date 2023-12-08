الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس متهم ضبط بحيازته 21 كيلو حشيش

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

قررت نيابة الجيزة، حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث للتأكد من وجود وقائع شبية من عدمه، كما أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي وإعداد تقرير وافي لها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات  أكدتها تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر باتجار أحد الأشخاص في الحشيش متخذا دائرة مركز كرداسة مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، القت مأمورية من أجهزة الأمن القبض على المتهم متلبسا وبحيازته 21 كيلو جرام من الحشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

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