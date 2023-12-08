حبس متهم ضبط بحيازته 21 كيلو حشيش

قررت نيابة الجيزة، حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث للتأكد من وجود وقائع شبية من عدمه، كما أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي وإعداد تقرير وافي لها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات أكدتها تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر باتجار أحد الأشخاص في الحشيش متخذا دائرة مركز كرداسة مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، القت مأمورية من أجهزة الأمن القبض على المتهم متلبسا وبحيازته 21 كيلو جرام من الحشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع.