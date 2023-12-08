أمرت جهات التحقيق بالأقصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنهائه حياة آخر طعنا في مشاجرة بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتبادلا الاعتداء على بعضهما بالضرب وأنهى الأخير حياة المجني عليه بالأقصر.

حبس عاطل أنهى حياة آخر إثر مشاجرة بالأقصر بسبب خلافات مالية

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل توفي إثر إصابته بجرح طعني، طرف ثان عاطل مصاب بجروح طعنية، مقيمين بدائرة القسم، بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتبادلا الاعتداء على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، وبسؤال شقيق المتوفى عامل اتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "خنجر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق بحدائق الأهرام

كمت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق نشب داخل عقار مكون من 6 طوابق، بـ البوابة 4 بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بعقار مكون من 6 طوابق بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين نشوب الحريق بالطابق الأخير من العقار، وفرض قوات الحماية المدنية كردون أمني حول الحريق لمحاصرته ولمنع امتداده للعقارات المجاورة.