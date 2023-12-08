أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، القائمة المستدعاة لمواجهة ريال بيتيس مساء غد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا، على ملعب "بينيتو فيامارين"،بطولة الدوري الإسباني.

عودة الكرواتي لوكا مودريتش.. قائمة ريال مدريد



في حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

في خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جراسيا، روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، ناتشو باز.

في الهجوم: رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز، جونزالو.

ظهر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في التدريبات الجماعية للملكي استعدادا لمباراة ريال بيتيس في الجولة الخامسة عشر من بطولة الليجا.

ويلتقي فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة في ملعب بينتو فيارمارين في مدينة إشبيلية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مودريتش قد عاد مع زملاءه في التدريبات الجماعية هذا الصباح، الأربعاء، بعد إصابة في الفخذ الأيسر أبعدته عن الملاعب في المباراتين الماضيتين.

وتدرب الكرواتي الدولي يوم أمس بمفرده في مقر التدريبات واليوم أكملها مع زملاءه جماعيًا، وبالتالي، يمكن للمدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على مودريتش في مباراة ريال بيتيس السبت المقبل، بعد استعادة كيبا أريزابالاجا، حارس الفريق.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن إصابة داني كارفاخال في نعل القدم اليسرى وسيغيب حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني مواصلة فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.