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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجمبازالفني يحصد 13 ميدالية فى بطولة الجمهورية

الجمباز
الجمباز

حصد فريق الجمباز بنادي الصيد بالدقى 13 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى لمرحلة 9 سنوات بواقع 12 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ، والتى اسفرت نتائجها عن الاتى :
اللاعب ابو بكر سمير: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب ابراهيم احمد مجدي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب سراج الدين وليد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب طه محمد واصف: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب عبد الخالق محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب علي ادم طلعت: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب عمر لؤي محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب مالك اشرف الشافعي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب محمد كريم محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يحيي احمد ابراهيم: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يوسف تامر : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يونس طارق: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب سليم شريف: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه 
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ،الدكتور مؤمن حسين المدرب العام ، مدربين مجدي المنسي وأبراهيم بكري و مصطفي الكابتن كريم عمرو ، عصام علي اداري الفريق ، أيمن سعيد  المدير الإداري

الجريدة الورقية