الجمبازالفني يحصد 13 ميدالية فى بطولة الجمهورية

حصد فريق الجمباز بنادي الصيد بالدقى 13 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى لمرحلة 9 سنوات بواقع 12 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ، والتى اسفرت نتائجها عن الاتى :

اللاعب ابو بكر سمير: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ابراهيم احمد مجدي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب سراج الدين وليد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب طه محمد واصف: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب عبد الخالق محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب علي ادم طلعت: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب عمر لؤي محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب مالك اشرف الشافعي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب محمد كريم محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يحيي احمد ابراهيم: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يوسف تامر : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يونس طارق: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب سليم شريف: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه

الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ،الدكتور مؤمن حسين المدرب العام ، مدربين مجدي المنسي وأبراهيم بكري و مصطفي الكابتن كريم عمرو ، عصام علي اداري الفريق ، أيمن سعيد المدير الإداري