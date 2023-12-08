الزمالك وساجرادا.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الانجولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023/2024.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال في تحقيق الفوز، وذلك لتصدر المسابقة برصيد 9 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا

تنطلق مواجهة الزمالك أمام ساجرادا الانجولي في السادسة من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا

تُنقل مواجهة الزمالك أمام ساجرادا على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة من دور المجموعات حتى المباراة النهائية من المسابقة ذاتها.

ويبحث الزمالك عن تحقيق لقب البطولة خلال الموسم الجاري، حيث طالبت الجماهير البيضاء بضرورة تحقيق لقب المسابقة.